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10 августа 18:50

Дмитрий Парфенов: Важно, чтобы судьи отвечали за свои поступки

Бывший главный тренер «Урала» поделился мнением о судействе в матче 1-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

- Оба момента, за которые назначали пенальти, были сомнительными. В первом эпизоде, например, спартаковский игрок был первым на мяче. Неважно, кого они судят, «Спартак» или нет. Важно, чтобы они отвечали за свои поступки, - передает слова Парфенов «РИА Новости».

Напомним, во вчерашнем матче между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил два неоднозначных 11-метровых ударов в ворота московской команды.

После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата. Позже стало известно, что Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за работу VAR, пройдут проверку на детекторе лжи.

источник: «РИА Новости»
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