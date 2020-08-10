Фомин стал лучшим игроком матча «Урал» – «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин признан лучшим игроком матча первого тура Российской Премьер-лиги, в котором его команда победила «Урал» со счетом 2:0.
23-летний россиянин провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился.
Отметим, что в составе московского клуба голами отметились форварды Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60).
В следующем туре «Динамо» сыграет дома с «Ротором». Встреча состоится 15 августа в 15:30 по московскому времени.
👏 Даниил Фомин – лучший игрок матча #УралДинамо по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #Динамо #Фомин pic.twitter.com/ZvDUOjOMui— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 10, 2020
источник: Телеканал «Матч Премьер»