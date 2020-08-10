Юрий Матвеев: «Динамо» превзошло нас в скорости движения

– К сожалению, у нас сегодня очень медленно ходил мяч, мы не могли вскрыть оборону «Динамо», потому что очень медленно меняли фланги. Соперник превзошел нас в скорости движения, перемещений. Мы были очень медленными, зацепиться практически не за что, – сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что екатеринбургский клуб потерпел домашнее поражение в матче с «Динамо» (0:2). В составе гостей забитыми мячами отметились Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60).

Во втором туре «Урал» сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится 15 августа. Начало встречи – в 15:30 по московскому времени.