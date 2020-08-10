«Краснодар» расторг контракт с защитником Грицаенко

Сообщается, что клуб договорился с игроком о досрочном прекращении контракта по обоюдному согласию сторон.

Минувший сезон защитник провел в аренде в «Тамбове» – на его счету 24 матча, в которых он отметился одним забитым мячом.

Грицаенко перешел в «Краснодар» в июле 2017 года. В общей сложности он провел за команду 11 игр, забив один гол.

Ранее стало известно, что защитник подпишет двухлетний контракт с тамбовским клубом.