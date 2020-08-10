Официально: Защитник «Олимпиакоса» Цимикас перешел в «Ливерпуль»

Отмечается, что 24-летний грек подписал контракт с «мерсисайдцами» на три года.

– Я очень счастлив и горжусь тем, что здесь. Для меня «Ливерпуль» – самый большой клуб в мире. Вместе с командой я надеюсь достичь наших целей – вновь выиграть в чемпионате Англии, а также в Лиге чемпионов, – сказал игрок в интервью пресс-службе английского клуба.

Цимикас выступает за «Олимпиакос» с июля 2015 года. В общей сложности он отыграл в составе команды 86 матчей, сделав 12 ассистов. Ранее он выступал за «Виллем II» и «Эсбьерг».

За сборную Греции защитник отыграл три матча.