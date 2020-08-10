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10 августа 21:46
автор: Владислав Корегин,

Марко Араторе: Результат игры с «Динамо» оказался не тем, которого мы хотели

Полузащитник «Урала» Марко Араторе подвел итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Динамо» со счетом 0:2.

– Мы провели хороший матч, но результат оказался не тем, которого мы хотели. Мы создавали опасные моменты, потом пропустили гол в контратаке, старались отыграться, но пропустили второй мяч со «стандарта». Мы пытались отыграться, но было очень трудно сохранять энергию игры, – цитирует Араторе «РИА Новости».

Напомним, что екатеринбургский клуб потерпел домашнее поражение в матче с «Динамо» (0:2). В составе гостей забитыми мячами отметились Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60).

Во втором туре «Урал» сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится 15 августа. Начало встречи – в 15:30 по московскому времени.

источник: «РИА Новости»
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