Марко Араторе: Результат игры с «Динамо» оказался не тем, которого мы хотели

– Мы провели хороший матч, но результат оказался не тем, которого мы хотели. Мы создавали опасные моменты, потом пропустили гол в контратаке, старались отыграться, но пропустили второй мяч со «стандарта». Мы пытались отыграться, но было очень трудно сохранять энергию игры, – цитирует Араторе «РИА Новости».

Напомним, что екатеринбургский клуб потерпел домашнее поражение в матче с «Динамо» (0:2). В составе гостей забитыми мячами отметились Клинтон Нжи (38) и Сильвестр Игбун (60).

Во втором туре «Урал» сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится 15 августа. Начало встречи – в 15:30 по московскому времени.