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10 августа 23:49
автор: Андрей Ефимов

Томас Тухель: У «Аталанты» совершенно уникальный стиль

Главный тренер «ПСЖ» признался, что впечатлен соперником по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

- Хорошая защита будет очень важна против «Аталанты». У них совершенно уникальный стиль. Они атакуют всей командой, все время продвигаются вперед и пытаются все время оказывать давление. Все это означает, что мы должны сконцентрироваться на защите, но мы знаем, что в матче против «Аталанты» будет очень сложно сохранить ворота вне прикосновенности, - цитирует Тухеля Football Italia со ссылкой на beIN Sports.

Напомним, что четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Аталантой» состоится 12 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется 22:00 по московскому времени.

источник: Football Italia
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