Томас Тухель: У «Аталанты» совершенно уникальный стиль

- Хорошая защита будет очень важна против «Аталанты». У них совершенно уникальный стиль. Они атакуют всей командой, все время продвигаются вперед и пытаются все время оказывать давление. Все это означает, что мы должны сконцентрироваться на защите, но мы знаем, что в матче против «Аталанты» будет очень сложно сохранить ворота вне прикосновенности, - цитирует Тухеля Football Italia со ссылкой на beIN Sports.

Напомним, что четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Аталантой» состоится 12 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется 22:00 по московскому времени.