Глава коллегии судей: Избитый Широковым арбитр обязательно подаст заявление в полицию

- Я разговаривал с Данченковым, заявление в полицию он пока не подавал, но обязательно это сделает. Это дикий случай, тем более это экс-игрок сборной России, работавший затем в «Динамо», сейчас выступающий экспертом на «Матч ТВ». Взрослому мужику избивать 20-летнего на футбольном поле - у человека что-то с головой. Завтра обязательно будут выводы сделаны, - передает слова Французова ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел в понедельник на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.