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11 августа 06:13
автор: Артур Гичунцев

Семак – о ситуации Кузяева: Это в его интересах – быстрее определиться с командой

Ранее сообщалось, что полузащитник ведет переговоры с европейскими клубами.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации Далера Кузяева. Специалист подтвердил информацию о возможном ухода игрока в другую команду.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Решение Далера мы понимаем и принимаем. Если у нас будет возможность, мы будем ждать. Если мы возьмем какого-то игрока, и эта позиция будет закрыта, то, естественно, тогда ему уже места не найдется. Все в его руках.

Он прекрасно понимает, что на сегодняшний день мы хотим видеть его у нас в команде. Что касается его предпочтений, зарубежные или какие-то другие российские клубы, то я думаю, что мы скоро узнаем. Это в его интересах – быстрее определиться с командой», – сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Кузяев перешел в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету 21 матч и один гол в составе сборной России.

Добавим, что контракт игрока с «Зенитом» истек этим летом. Он может перейти в другую команду на бесплатной основе.

источник: «Советский спорт»
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