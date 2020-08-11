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11 августа 06:32
автор: Владислав Корегин

Хулен Лопетеги: С «Вулверхэмптоном» нас ожидает игра на пределе возможностей

Главный тренер «Севильи» оценил шансы команды в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Вулверхэмптоном».

– Соперник потребует того, чтобы мы провели отличную игру. Нам нужно думать о себе, о том, как мы будем противостоять им и использовать свои сильные стороны. «Вулверхэмптон» – действительно сложный соперник. Нас ожидает равная игра, где обе команды будут действовать на пределе возможностей, – цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Матч между «Вулверхэмптоном» и «Севильей» состоится сегодня, 11 августа, в Дуйсбурге на стадионе «MSV Арена». Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

На предыдущих этапах плей-офф команда Лопетеги прошла «ЧФР Клуж» (1:1, 0:0) и «Рому» (2:0).

источник: UEFA (УЕФА)
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