Судья, которого избил Широков: Это тяжелый момент для меня и моих близких

Арбитр Никита Данченков рассказал о своем состоянии после матча любительских команд, где бывший хавбек «Спартака» Роман Широков ударил его по лицу и пнул в живот.

«Всем доброго времени суток! Время 4:00 (мск), и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров – самое главное.

Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, после этого минут 15-20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что вроде со мной все нормально.

Как говорится, что не убьет тебя – сделает сильнее. Поэтому продолжаем идти дальше и продолжаем работать.

Это тяжелый момент для меня и моих близких. Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и удачи!» – сказал рефери.