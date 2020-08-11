Фарфан может продолжить карьеру в MLS

Согласно информации AmericaTV, 35-летний перуанец интересен клубу Дэвида Бэкхема «Интер Майами». Также нападающего желает подписать бразильский «Интернасьонал».

Сообщается, что пока игрок находится в России и еще не определился со своим будущим.

Фарфан выступал за «Локомотив» с января 2017 года. В составе железнодорожников он принял участие в 69 матчах, забил 25 голов и отдал 12 ассистов. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/2018), обладателем Кубка (2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019).

Ранее он играл за «Шальке», ПСВ и «Аль-Джазиру». За сборную Перу он отыграл 94 матча (27 голов).