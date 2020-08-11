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11 августа 08:37
автор: Владислав Корегин

Петер Бос: Лукаку слишком силен в ситуациях один на один

Главный тренер «Байера» Петер Бос подвел итоги матча 1/4 финала Лиги Европы с «Интером» (1:2).

– Мы проиграли сильному сопернику. Мы не смогли хорошо себя проявить в первые 20 минут игры, и у нас возникали проблемы с Лукаку, но потом дела пошли на поправку, и мы подумали, что исправим ситуацию. Команда могли бы сыграть лучше, поэтому разочарованы,

Брозовичу было позволено слишком много свободы в центре поля, и нам пришлось внести изменения после тех первых 20 минут. Что касается Лукаку, то он слишком силен в ситуациях один на один, – цитирует Боса Football Italia.

Напомним, что леверкузенский клуб потерпел поражение от «Интера» (1:2) в четвертьфинале Лиги Европы. Встреча прошла вчера, 10 августа, на стадионе «Эсприт-Арена». В составе победителей голами отметились Николо Барелла (15-я минута) и Ромелу Лукаку (21), в составе немецкой команды отличился Кай Хаверц (24).

источник: Football Italia
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