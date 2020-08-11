Владелец «Сочи»: Надо забивать, а не бегать и кричать, что я сниму команду

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался после матча со «Спартаком» (2:2) в первом туре РПЛ.

«Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт.

Я своей команде сказал те слова, а не начал бегать и кричать, что я сниму свою команду. Надо начать играть и забивать так, чтобы не было вопросов», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».

Напомним, по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун был крайне недоволен работой судейской бригады и заявил, что снимет команду с чемпионата.