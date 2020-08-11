«Неподобающий поступок». Широков извинился перед арбитром, которого избил

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков извинился перед главным арбитром матча любительских команд Никитой Данченковым.

Последний, к слову, оказался в больнице и собирается написать заявление в полицию.

«По итогам вчерашнего матча хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной.

Я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками.

Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй.