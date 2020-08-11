Маттеус – о матче «Барселоны» и «Баварии»: Месси предстоит сыграть с лучшим футболистом мира

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался перед матчем с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов.
«Месси предстоит сыграть с лучшим игроком мира – Робертом Левандовски. Не форвардом, а футболистом. Я подчеркиваю.
Что касается самого матча, то я считаю «Баварию» фаворитом. Она сильнее. У «Барсы» есть только гениальный Месси, но за счет одного игрока невозможно выйти победителем. Честно говоря, каталонцы меня не пугают», – приводит слова Маттеуса AS.
Напомним, матч команд состоится 14 августа и пройдет в Лиссабоне. Начало встречи – 22.00 мск.
источник: «Советский спорт»