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11 августа 10:03
автор: Артур Гичунцев

Маттеус – о матче «Барселоны» и «Баварии»: Месси предстоит сыграть с лучшим футболистом мира

Он считает таковым Роберта Левандовски.

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался перед матчем с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Месси предстоит сыграть с лучшим игроком мира – Робертом Левандовски. Не форвардом, а футболистом. Я подчеркиваю.

Что касается самого матча, то я считаю «Баварию» фаворитом. Она сильнее. У «Барсы» есть только гениальный Месси, но за счет одного игрока невозможно выйти победителем. Честно говоря, каталонцы меня не пугают», – приводит слова Маттеуса AS.

Напомним, матч команд состоится 14 августа и пройдет в Лиссабоне. Начало встречи – 22.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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