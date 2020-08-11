Маттеус – о матче «Барселоны» и «Баварии»: Месси предстоит сыграть с лучшим футболистом мира

Джордже Деспотович: Все в команде ждут, что «Рубин» снова будет бороться за место в еврокубках

Новичок «Рубина» Джордже Деспотовича прокомментировал свой переход в казанский клуб, а также рассказал о целях команды в сезоне-2020/2021.