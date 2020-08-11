Кроос назвал лучшего тренера в карьере

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, игравший в «Баварии» и «Байере», признался, что лучшим тренером в его карьере является Юпп Хайнкес.

Последний пригласил игрока в леверкузенский клуб, после чего инициировал его трансфер в команду из Мюнхена.

«Благодаря Хайнкесу я стал более уверенным футболистом. Он заложил фундамент моей карьеры.

Что касается Гвардиолы, то Пеп вывел меня на новый уровень, а под руководством Зидана я провел самый успешный отрезок в карьере», – заявил Кроос для Mundo Deportivo.

Добавим, что в 2014 году Кроос также становился чемпионом мира в составе сборной Германии.