«До сих пор больно». Почеттино вспомнил финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что ему тяжело вспоминать поражение от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

«Я считаю, что мы доминировали. Да, вы не ослышались. Все именно так. «Тоттенхэм» играл лучше до этого проклятого пенальти.

Мне до сих пор больно. Я никогда не смогу забыть этот матч», – заявил аргентинец в подкасте The High Performance Podcast на Youtube.

Ранее сообщалось, что Почеттино может вернуться к профессиональной деятельности. Им активно интересуются «Барселона» и «Реал».