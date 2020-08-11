«Велес» подписал защитника Михайлова

Пресс-служба «Велеса» объявила о подписании контракта с защитником Александром Михайловым. Срок действия контракта пока не сообщается.

20-летний россиянин является воспитанником академии «Чертаново». В составе взрослой команды он провел 16 матчей.

После двух туров первенства Футбольной национальной лиги «Велес» занимает четвертое место, набрав четыре очка.