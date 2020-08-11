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11 августа 12:59
автор: Владислав Корегин

«Велес» подписал защитника Михайлова

В этом сезоне «Велес» дебютировал в ФНЛ.

Пресс-служба «Велеса» объявила о подписании контракта с защитником Александром Михайловым. Срок действия контракта пока не сообщается.

20-летний россиянин является воспитанником академии «Чертаново». В составе взрослой команды он провел 16 матчей.

После двух туров первенства Футбольной национальной лиги «Велес» занимает четвертое место, набрав четыре очка.

источник: ФК «Велес»
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