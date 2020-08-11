«Велес» подписал защитника Михайлова

Пресс-служба «Велеса» объявила о подписании контракта с защитником Александром Михайловым. Срок действия контракта пока не сообщается.
20-летний россиянин является воспитанником академии «Чертаново». В составе взрослой команды он провел 16 матчей.
После двух туров первенства Футбольной национальной лиги «Велес» занимает четвертое место, набрав четыре очка.
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⚡Александр Михайлов стал игроком «Велеса». ⚽Александр Михайлов (20 лет, 186 см) - центральный защитник, который имеет опыт выступления за сборную России практически всех возрастов (от U14 до U19). 🧐До перехода в «Велес» Михайлов выступал за «Чертаново» и является воспитанником этой академии. 🤗Добро пожаловать, Александр!
Публикация от ФК «Велес» (@fcveles)
источник: ФК «Велес»