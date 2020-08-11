Хойбьерг прошел медобследование в «Тоттенхэме»

По информации Sky Sports, 24-летний датчанин уже находится в расположении лондонского клуба, где успешно прошел медобследование.
Отмечается, что сумма сделки составит 15 миллионов фунтов.Также сообщается, что в обратном направлении последует защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер-Питерс.
Хойбьерг выступает за «Саутгемптон» с июля 2016 года, перейдя из «Баварии» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне капитан «святых» провел 38 матчей, отдав одну результативную передачу.
За сборную Дании игрок отыграл 33 матча (3 гола).
источник: Sky Sports