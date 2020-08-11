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11 августа 13:35
автор: Владислав Корегин

Хойбьерг прошел медобследование в «Тоттенхэме»

Центральный полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хойбьерг находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм».

По информации Sky Sports, 24-летний датчанин уже находится в расположении лондонского клуба, где успешно прошел медобследование.

Отмечается, что сумма сделки составит 15 миллионов фунтов.Также сообщается, что в обратном направлении последует защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер-Питерс.

Хойбьерг выступает за «Саутгемптон» с июля 2016 года, перейдя из «Баварии» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне капитан «святых» провел 38 матчей, отдав одну результативную передачу.

За сборную Дании игрок отыграл 33 матча (3 гола).

источник: Sky Sports
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