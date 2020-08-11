Юрген Клопп: Цимикас готов к конкуренции, чему я очень рад

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника Костаса Цимикаса.

«Следили за его игрой долгое время. Рад, что Костас выбрал «Ливерпуль». Он является отличным футболистом, у которого менталитет победителя. Он готов к конкуренции, чему я очень рад. Для нашей команды это подходит идеально», – заявил специалист клубной пресс-службе.

В минувшей компании 24-летний Цимикас провел 46 матчей и отдал семь результативных передач.

Что касается «Ливерпуля», то мерсисайдский клуб досрочно выиграл английскую премьер-лигу.