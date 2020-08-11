Роман Павлюченко – о голе в Кубке России: У меня нет задач забивать себе в копилочку

– Карьера не возобновилась. Я играю для себя. Просто так совпало, что вышел и забил гол. Для меня самое главное, чтобы я делился опытом с молодыми ребятами из «Знамени». У меня нет задач забивать себе в копилочку. Цели достичь 200 голов у меня нет. Единственная цель – проводить тренировки, игры и получать удовольствие от футбола, – цитирует Павлюченко «РБ-Спорт».

Напомним, что 5 августа в матче 1/256 финала Кубка России 38-летний форвард, выступающий за любительскую команду «Знамя», принес своей команде победу в матче со «Знаменем труда» (1:0), забив на 49-й минуте.

Павлюченко официально завершил карьеру летом 2019 года.