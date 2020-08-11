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11 августа 14:10
автор: Артур Гичунцев

Тихонов высказался о поступке Широкова: Не ожидал, что такое возможно

Экс-футболист ударил арбитра по лицу и пнул в живот.

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов раскрыл детали скандального инцидента между экс-футболистом «Зенита» Романом Широковым и главным арбитром в матче любительских команд.

«Когда арбитр показал красную карточку, агрессии со стороны Широкова не было. Это все случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа, но когда арбитр показал красную карточку, я стал в сторону уходить. Не было такого, что Роман сразу побежал на него. Никто не успел среагировать, так как это было неожиданностью.

Если Роман изначально бы пошел на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдет подобный инцидент

Я не ожидал, что такое возможно. Да, шел монолог со стороны человека, я просил судью просто не реагировать на это», – цитирует Тихонова «РИА Новости».

источник: «РИА Новости»
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