Тихонов вслед за Широковым отстранен от работы на «Матч ТВ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил о решении руководства отстранить от работы Романа Широкова и Андрея Тихонова.

«Накануне вечером руководитель программы «Все на Матч» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. Пострадавшему арбитру еще раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры.

И уже сегодня Роман Широков отстранен от всех эфиров на канале «Матч ТВ». И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет. Это тоже справедливо!» – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, Широков избил арбитра во время матча любительских команд. Он ударил его по лицу и пнул в живот.

Тихонов также участвовал в этой игре, однако, он не принимал участия в конфликте, а пытался оттащить бывшего игрока «Зенита».