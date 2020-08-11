«Ротор» - «Зенит». Стартовые составы

«Ротор» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне «Ротор» выступал в первенстве ФНЛ. По итогам чемпионата, завершившегося досрочно из-за коронавируса, волгоградский клуб добился права играть в РПЛ.

«Зенит» в минувшем сезоне оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны.

Встреча «Ротор» - «Зенит» пройдет сегодня на «Волгоград Арене» и начнется в 18:00 мск.