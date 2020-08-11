«Ротор» - «Зенит». Стартовые составы

«Ротор» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ.
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Султонов, Макаров, Муллин.
Запасные: Репин, Николаев, Манучарян, Жигулев, Серченков, Микелтадзе.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой, Мусаев, Ригони.
👕 Стартовые составы на матч #РоторЗенит#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/19tumbuMyz— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 11, 2020