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11 августа 18:06
автор: Юрий Нечаев

Избитый Широковым судья подал заявление в полицию

Инцидент произошел вчера.

Судья Никита Данченков, которого избил бывший полузащитник сборной России, а ныне эксперт телеканала «Матч ТВ» Роман Широков, подал заявление в полицию.

Об этом ТАСС сообщил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

«Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее», - сказал Французов.

Напомним, вчера во время любительского турнира Данченко показал Широкову красную карточку за брань. Недовольный удалением футболист нанес судье несколько ударов.

Позднее Широков через Instagram принес свои извинения. Телеканал отстранил его от работы.

источник: ТАСС
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