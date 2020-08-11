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11 августа 18:15
автор: Юрий Нечаев

Сергей Семак: Футбол вернулся в Волгоград, самоотдача «Ротора» будет огромной

Сегодня двумя матчами завершится первый тур чемпионата России-2020/21.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ротором».

У «Ротора» только один новый игрок в основном составе, а так они полноценно подготовились к сезону. Футбол вернулся в Волгоград, самоотдача «Ротора» будет огромной, а для нас простых матчей нет и не будет», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сегодня матчами «Ротор» - «Зенит» и «Рубин» - «Локомотив» завершается программа первого тура РПЛ-2020/21.

В Волгограде в эти минуты идет 10-я минута, счет пока не открыт, 0:0.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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