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11 августа 18:31
автор: Юрий Нечаев

Леонид Слуцкий: Мы уверены, что этот год станет крайне эффективным для «Рубина»

Сегодня двумя матчами завершится первый тур чемпионата России-2020/21.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий накануне матча первого тура РПЛ против «Локомотива» обратился к болельщикам казанской команды.

«Болельщики «Рубина», клуб существует и играет для вас. Мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится зрителям. У нас появилось много молодых футболистов, которые будут развиваться благодаря вашей поддержке. Мы уверены, что этот год станет для нас крайне эффективным в сотрудничестве с вами», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, сегодня матчем «Рубин» - «Локомотив» завершится программа первого тура РПЛ. Встреча начнется в 20:00 мск.

В прошлом сезоне игра первого круга между этими командами проходила в Москве и завершилась вничью 1:1. Во втором круге в Казани «Локомотив» одержал победу со счетом 2:0.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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