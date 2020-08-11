Жоаозиньо: «Сочи» будет показывать хороший футбол и побеждать

Новобранец «Сочи» Жоаозиньо поделился эмоциями после подписания контракта с новым клубом.

«Меня отлично встретили. «Сочи» – классная команда. Я уже пообщался с главным тренером, потренировался с новыми партнерами. Будем показывать хороший футбол и побеждать», - цитирует бразильца «Чемпионат.com».

Напомним, сегодня «Сочи» объявил о подписании контракта с Жоаозиньо. В минувшем сезоне 31-летний бразилец выступал за «Динамо». В 19 проведенных матчах он забил два гола и сделал две результативные передачи.

Добавим, что в первом туре стартовавшего чемпионата России «Сочи» сыграл в гостях вничью со «Спартаком» 2:2. 14 августа сочинцы на своем поле примут «Химки».