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11 августа 19:02
автор: Юрий Нечаев

Жоаозиньо: «Сочи» будет показывать хороший футбол и побеждать

Игрок будет выступать в новом клубе под 22-м номером.

Новобранец «Сочи» Жоаозиньо поделился эмоциями после подписания контракта с новым клубом.

«Меня отлично встретили. «Сочи» – классная команда. Я уже пообщался с главным тренером, потренировался с новыми партнерами. Будем показывать хороший футбол и побеждать», - цитирует бразильца «Чемпионат.com».

Напомним, сегодня «Сочи» объявил о подписании контракта с Жоаозиньо. В минувшем сезоне 31-летний бразилец выступал за «Динамо». В 19 проведенных матчах он забил два гола и сделал две результативные передачи.

Добавим, что в первом туре стартовавшего чемпионата России «Сочи» сыграл в гостях вничью со «Спартаком» 2:2. 14 августа сочинцы на своем поле примут «Химки».

источник: Чемпионат.com
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