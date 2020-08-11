Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Ротор»

«Зенит» одержал гостевую победу над «Ротором» в первом туре РПЛ со счетом 2:0 (1:0).

На 22-й минуте счет в матче открыл Артем Дзюба, а на 79-й преимущество гостей увеличил Себастьян Дриусси.

Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» - с «Ростовом».

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Первый тур

«Ротор» (Волгоград) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)