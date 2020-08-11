Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Ротор»

«Зенит» одержал гостевую победу над «Ротором» в первом туре РПЛ со счетом 2:0 (1:0).
На 22-й минуте счет в матче открыл Артем Дзюба, а на 79-й преимущество гостей увеличил Себастьян Дриусси.
Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» - с «Ростовом».
Чемпионат России
РПЛ
Первый тур
«Ротор» (Волгоград) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)
Голы: Дзюба, 22. Дриусси, 79.
«Ротор»: Довбня, Пискунов, Гогуа, Байрыев (Николаев, 81), Кожемякин, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Алейник, Макаров, Степанов, Муллин (Серченков, 70).
«Зенит»: Кержаков, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос (Круговой, 82), Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дзюба, Азмун (Ригони, 71), Дриусси (Мостовой, 87).
Предупреждения: Караваев (41), Степанов (49).