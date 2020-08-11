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11 августа 19:56
автор: Юрий Нечаев

Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Ротор»

Сегодня двумя матчами завершается первый тур чемпионата России.

«Зенит» одержал гостевую победу над «Ротором» в первом туре РПЛ со счетом 2:0 (1:0).

На 22-й минуте счет в матче открыл Артем Дзюба, а на 79-й преимущество гостей увеличил Себастьян Дриусси.

Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» - с «Ростовом».

Чемпионат России
РПЛ
Первый тур

«Ротор» (Волгоград) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 22. Дриусси, 79.

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Гогуа, Байрыев (Николаев, 81), Кожемякин, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Алейник, Макаров, Степанов, Муллин (Серченков, 70).

«Зенит»: Кержаков, Ракицкий, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос (Круговой, 82), Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дзюба, Азмун (Ригони, 71), Дриусси (Мостовой, 87).

Предупреждения: Караваев (41), Степанов (49).

источник: «Советский спорт»
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