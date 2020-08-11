Семак - после победы над «Ротором»: Поздравляю болельщиков с удачным стартом в новом сезоне РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча первого тура РПЛ против «Ротора», а также поделился мнением об игре новичков команды Деяна Ловрена и Даниила Кругового.

«Тяжелая игра. В первом тайме смотрелись получше. Во втором был промежуток, где нам не удавалось контролировать мяч. Но в конце забили и довели дело до победы. Поздравляю болельщиков с удачным стартом в новом сезоне РПЛ. Мотивация у «Ротора» была запредельная. Нам было непросто.

Круговой очень уверенно вышел, создал пару моментов, почти без ошибок сыграл. Я доволен его дебютом. Пока преждевременно делать выводы о Ловрене. Нужно делать выводы после долгой дистанции», — цитирует Семака Sport24.ru.

Напомним, сегодня «Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

Победу действующему чемпиону страны принесли точные удары Артема Дзюбы (22-я минута) и Себастьяна Дриуссии (79-я). Аргентинец был признан лучшим игроком матча.