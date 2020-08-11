Александр Хацкевич: «Ротор» показал, что играть можно с любым соперником

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился эмоциями после поражения от «Зенита» в первом туре чемпионата России.

«Было неплохо. Атмосфера, накал. Для многих это была первая игра в РПЛ, было волнение. Чувство неудовлетворенности в раздевалке радует. Матч показал, что играть можно с любым соперником. Мы решили сыграть в три центральных защитника. Три дня наигрывали эту схему и справились с забросами на Дзюбу и Азмуна», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, сегодня «Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

Победу действующему чемпиону страны принесли точные удары Артема Дзюбы (22-я минута) и Себастьяна Дриуссии (79-я). Аргентинец был признан лучшим игроком матча.

Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» - с «Ростовом».