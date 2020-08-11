«Спартак» не собирается увольнять Тедеско

Московский »Спартак» не думает о смене главного тренера.

Об этом рассказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

«Мы с Доменико Тедеско в одной лодке. Клуб не рассматривает замену тренера. Если бы не судейские ошибки, то взяли бы три очка в матче с «Сочи». К сожалению, есть силы, которые, вероятно намеренно, отвлекают внимание от действительно важной проблемы — низкое качество судейства», — цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Минувший сезон команда завершила на седьмом месте в РПЛ. В Кубке страны красно-белые дошли до полуфинала.

В первом туре чемпионата России-2020/21 спартаковцы на своем поле сыграли вничью с «Сочи» 2:2.