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11 августа 20:57
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» не собирается увольнять Тедеско

Контракт специалиста рассчитан до июня 2021 года.

Московский »Спартак» не думает о смене главного тренера.

Об этом рассказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

«Мы с Доменико Тедеско в одной лодке. Клуб не рассматривает замену тренера. Если бы не судейские ошибки, то взяли бы три очка в матче с «Сочи». К сожалению, есть силы, которые, вероятно намеренно, отвлекают внимание от действительно важной проблемы — низкое качество судейства», — цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Минувший сезон команда завершила на седьмом месте в РПЛ. В Кубке страны красно-белые дошли до полуфинала.

В первом туре чемпионата России-2020/21 спартаковцы на своем поле сыграли вничью с «Сочи» 2:2.

14 августа в матче второго тура «Спартак» дома примет «Ахмат».

источник: Чемпионат.com
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