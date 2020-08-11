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11 августа 21:11
автор: Юрий Нечаев

Леонид Федун: Мы недовольны работой Тедеско? Это, мягко говоря, чушь

Контракт специалиста рассчитан до июня 2021 года.

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что в клубе недовольны работой главного тренера Доменико Тедеско.

«Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера. Что является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Минувший сезон команда завершила на седьмом месте в РПЛ. В Кубке страны красно-белые дошли до полуфинала.

В первом туре чемпионата России-2020/21 спартаковцы на своем поле сыграли вничью с «Сочи» 2:2.

14 августа в матче второго тура «Спартак» дома примет «Ахмат».

источник: ТАСС
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