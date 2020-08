Защитник Глик перешел из «Монако» в «Беневенто»

Защитник Камил Глик перешел из «Монако» в «Беневенто».

L’AS Monaco et le club de Benevento Calcio ont trouvé un accord pour le transfert de Kamil Glik. Arrivé lors de l’été 2016, le défenseur central a disputé 167 rencontres et marqué 16 buts, sous le maillot Rouge et Blanc.



