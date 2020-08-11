ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 августа 22:23
автор: Юрий Нечаев

Рыбчинский назван лучшим игроком матча «Рубин» - «Локомотив»

Матчем в Казани завершился первый тур РПЛ.

Определен лучший игрок матча первого тура чемпионата России «Рубин» - «Локомотив».

Им стал полузащитник гостей Дмитрий Рыбчинский, записавший на свой счет две результативные передачи.

Напомним, «Локомотив» одержал гостевую победу над «Рубином» в первом туре чемпионата России со счетом 2:0.

Гости добились уверенного перевеса уже в первом тайме. На второй минуте Алексей Миранчук открыл счет, а на 26-й Дмитрий Баринов удвоил преимущество своей команды.

Во втором туре обе команды сыграют дома. «Рубин» примет «Урал», а «Локомотив» - «Краснодар». Оба матча пройдут 15 августа.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Светлые ожидания и суровая реальность. Чемпионат РПЛ начался с судейского скандалаКриштиану Роналду не хватило дубля, чтобы спасти «Ювентус» - фотоПочему закипает мотор и как его спастиКарпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзкоШироков объяснил, за что избил судью во время любительского матчаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Судьи всех нас считают идиотами». Эмоциональный монолог Слуцкого после матча «Рубин» - «Локомотив»
Тренер был удален в перерыве матча.
11.08.2020 22:43
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Данил Круговой: Незабываемые эмоции. Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ
«Зенит» стартовал в чемпионате России с гостевой победы.
11.08.2020 22:33
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Рыбчинский назван лучшим игроком матча «Рубин» - «Локомотив»
Матчем в Казани завершился первый тур РПЛ.
11.08.2020 22:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бородюк назначен главным тренером австрийского клуба «Хорн» (фото)
Команда выступает во второй бундеслиге Австрии.
11.08.2020 22:15
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Локомотив» в гостях переиграл «Рубин», Слуцкий был удален в перерыве
Матчем в Казани завершился первый тур РПЛ.
11.08.2020 21:58
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Глик перешел из «Монако» в «Беневенто»
Поляк выступал за французский клуб с 2016 года.
11.08.2020 21:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Леонид Федун: Мы недовольны работой Тедеско? Это, мягко говоря, чушь
Контракт специалиста рассчитан до июня 2021 года.
11.08.2020 21:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Спартак» не собирается увольнять Тедеско
Контракт специалиста рассчитан до июня 2021 года.
11.08.2020 20:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Александр Хацкевич: «Ротор» показал, что играть можно с любым соперником
Волгоградцы уступили в первом матче после возвращения в РПЛ.
11.08.2020 20:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Семак - после победы над «Ротором»: Поздравляю болельщиков с удачным стартом в новом сезоне РПЛ
«Зенит» стартовал в чемпионате России с гостевой победы.
11.08.2020 20:34
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика