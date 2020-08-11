Рыбчинский назван лучшим игроком матча «Рубин» - «Локомотив»

Определен лучший игрок матча первого тура чемпионата России «Рубин» - «Локомотив».

Им стал полузащитник гостей Дмитрий Рыбчинский, записавший на свой счет две результативные передачи.

Напомним, «Локомотив» одержал гостевую победу над «Рубином» в первом туре чемпионата России со счетом 2:0.

Гости добились уверенного перевеса уже в первом тайме. На второй минуте Алексей Миранчук открыл счет, а на 26-й Дмитрий Баринов удвоил преимущество своей команды.

Во втором туре обе команды сыграют дома. «Рубин» примет «Урал», а «Локомотив» - «Краснодар». Оба матча пройдут 15 августа.