Данил Круговой: Незабываемые эмоции. Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями после дебюта за основную команду сине-бело-голубых.

«Долгий путь, чтобы дебютировать за «Зенит», начиная с академии клуба, молодежной команды, «Зенита-2». Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ.

Незабываемые эмоции. Я очень рад, что победили и выглядел неплохо. «Ротор» — боевая команда, молодцы, боролись, бились. Стадион просто прекрасный. Поддержка трибун — топ», — сказал Круговой клубной пресс-службе.

Напомним, сегодня «Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

Победу действующему чемпиону страны принесли точные удары Артема Дзюбы (22-я минута) и Себастьяна Дриуссии (79-я). Аргентинец был признан лучшим игроком матча.