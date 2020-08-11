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11 августа 22:33
автор: Юрий Нечаев

Данил Круговой: Незабываемые эмоции. Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ

«Зенит» стартовал в чемпионате России с гостевой победы.

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями после дебюта за основную команду сине-бело-голубых.

«Долгий путь, чтобы дебютировать за «Зенит», начиная с академии клуба, молодежной команды, «Зенита-2». Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ.

Незабываемые эмоции. Я очень рад, что победили и выглядел неплохо. «Ротор» — боевая команда, молодцы, боролись, бились. Стадион просто прекрасный. Поддержка трибун — топ», — сказал Круговой клубной пресс-службе.

Напомним, сегодня «Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

Победу действующему чемпиону страны принесли точные удары Артема Дзюбы (22-я минута) и Себастьяна Дриуссии (79-я). Аргентинец был признан лучшим игроком матча.

Во втором туре обе команды сыграют 15 августа на выезде. «Ротор» встретится с «Динамо», а «Зенит» - с «Ростовом».

источник: ФК «Зенит»
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