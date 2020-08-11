«Судьи всех нас считают идиотами». Эмоциональный монолог Слуцкого после матча «Рубин» - «Локомотив»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Локомотива» (0:2) эмоционально прокомментировал проблему судейства в российском футболе.

Я давал огромное интервью, где привлек внимание к вопросам судейства. Более того, мы направили письмо перед сезоном и просили прислать арбитров, объяснить, как работал VAR, в каких случаях назначается пенальти.

Арбитры впервые на моей памяти, после матча со «Спартаком» начали объяснять свои решения. Да, мы не имеем такое количество почитателей, как «Спартак», но я умоляю всю общественность и всех болельщиков футбола. Сегодня мало того, что судья не назначил пенальти, он еще мне сказал, что пенальти не было, уже после перерыва, когда просмотрел несколько моментов. Мы все видим один эпизод, он — другой. Что это — предвзятость, низкая квалификация, не знаю.

Судьям дали уже и VAR, и посадили арбитров туда, и все смотрят, и миллион повторов. И все равно ошибки, которые все люди видели. И у меня еще большие вопросы по карточке, которую нужно было показать Гильерме.

Мне еще арбитр утверждает: «Если вы в динамике посмотрите на его левую ногу, в момент тридцатиградусного разворота...»