Денис Глушаков: Мое будущее пока в невесомости

Полузащитник Денис Глушаков поделился информацией о своем будущем.
«Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать тайны. Переговоры идут. Посмотрим», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, полузащитник выступал за грозненцев с 2019 года. В 27 сыгранных матчах он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
Ранее СМИ сообщали, что подмосковные «Химки» предложили 33-летнему футболисту контракт на один год, при этом сам Глушаков надеется перейти в один из московских клубов.
источник: Телеканал «Матч Премьер»