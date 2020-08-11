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11 августа 23:22
автор: Юрий Нечаев

Денис Глушаков: Мое будущее пока в невесомости

Последним клубом футболиста был «Ахмат».

Полузащитник Денис Глушаков поделился информацией о своем будущем.

«Мое будущее пока в невесомости. Тренируемся, работаем. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать тайны. Переговоры идут. Посмотрим», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, полузащитник выступал за грозненцев с 2019 года. В 27 сыгранных матчах он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее СМИ сообщали, что подмосковные «Химки» предложили 33-летнему футболисту контракт на один год, при этом сам Глушаков надеется перейти в один из московских клубов.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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