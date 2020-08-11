Слуцкий потребовал отстранить арбитра Иванова за неназначенный пенальти в ворота «Локомотива»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча «Рубин» - «Локомотив» не скрывал своего возмущения по поводу работы главного арбитра Сергея Иванова.

«Вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета Кашшаи — пусть он даст оценку, был пенальти или нет. И если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Напомним, «Рубин» на своем поле уступил «Локомотиву» в первом туре РПЛ со счетом 0:2.

По мнению казанцев, в первом тайме судья должен был назначить пенальти в ворота гостей. За споры Иванов в перерыве удалил Слуцкого.