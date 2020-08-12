«Рубин» представил эмоциональную речь Слуцкого в рэп-формате (видео)

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий досрочно завершил матч с «Локомотивом» (0:2) в первом туре РПЛ.

По окончании встречи специалист обрушился с критикой на судейскую бригаду. Позже пресс-служба казанцев опубликовала видео с его выступления, прикрепив к ролику бит, принадлежащий российской рэп-группе «Кровосток».

🎵Leonid Slutsky – Rap Song (2020, Russian Version) pic.twitter.com/DMCCqnvLwT — «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2020

Напомним, главный арбитр матча Сергей Иванов отказался назначать пенальти в пользу «Рубина». Позже Слуцкий пытался выяснить у него причину такого решения, за что получил красную карточку.