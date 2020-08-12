СМИ: Промес может перейти в «Арсенал» за 28 млн евро

Форвард «Аякса» Квинси Промес получил предложение о переходе в лондонский «Арсенал».

По информации The Sun, столичный клуб предложил за его трансфер 28 млн евро. Сам футболист уже дал согласие на переезд в АПЛ.

Напомним, голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. За это время он провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 голевых паса. Он помог красно-белым выиграть чемпионат, а также Суперкубок страны.

В 2018 году «Спартак» продал его испанской «Севилье» за 20 млн евро, а прошлым летом игрок вернулся в Нидерланды, став футболистом «Аякса».