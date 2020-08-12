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12 августа 08:15
автор: Артур Гичунцев

Губерниев – Слуцкому: Жги! Долой неумех и слабаков из российского футбола

Ранее специалист обрушился с критикой на арбитра Сергея Иванова.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче с «Локомотивом» (0:2) в первом туре РПЛ.

Напомним, специалист был недоволен работой Сергея Иванова и высказал ему претензии, за что получил красную карточку.

На пресс-конференции он заявил, что Иванов не разбирается в футболе и должен отправиться в отставку.

«Тренер, жги! Долой неумех и слабаков из российского футбола», – написал комментатор в своем Telegram.

источник: «Советский спорт»
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