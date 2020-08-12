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12 августа 08:45
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Шахтера»: «Интер» не «Интер», а нам надо проходить дальше

Встречу с итальянским клубом «горняки» проведут 17 августа.

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем против «Интера» в полуфинале Лиги Европы.

«Думаю, нам все команды по силам. Мы – «Шахтер», и всегда ставим максимальные цели. Мистер сказал – финал! Поэтому «Интер» не «Интер», а нам надо проходить дальше.

Будем восстанавливаться и готовиться к сопернику. Смотреть игры «Интера». Нас ждет очень тяжелый матч», – заявил футболист.

На стадии ¼ финала «Шахтер» прошел «Базель» (4:1), а команда Антонио Конте выбила немецкий «Байер» (2:1).

Добавим, что их поединок состоится в Дюссельдорфе (Германия) и пройдет 17 августа. Начало матча – 22.00 мск.

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