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12 августа 08:59
автор: Артур Гичунцев

Источник: Черышев выставлен на трансфер

Он выступает за «летучих мышей» с 2018 года.

«Валенсия» решила продать полузащитника Дениса Черышева, о чем сообщает Eurocalciomercato.

Согласно источнику, его продажу инициировал новый главный тренер команды Хавьер Грасия.

Отмечается, что игрок готов рассмотреть вариант с переходом в европейский клуб. Трансфер в чемпионат России, где им интересуются «Зенит» и ЦСКА, его не интересует.

Напомним, 29-летний Черышев играет за «летучих мышей» с лета 2018 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и отдал два голевых паса.

Ранее он выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».

источник: «Советский спорт»
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