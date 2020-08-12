Источник: Черышев выставлен на трансфер

«Валенсия» решила продать полузащитника Дениса Черышева, о чем сообщает Eurocalciomercato.

Согласно источнику, его продажу инициировал новый главный тренер команды Хавьер Грасия.

Отмечается, что игрок готов рассмотреть вариант с переходом в европейский клуб. Трансфер в чемпионат России, где им интересуются «Зенит» и ЦСКА, его не интересует.

Напомним, 29-летний Черышев играет за «летучих мышей» с лета 2018 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и отдал два голевых паса.

Ранее он выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».