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12 августа 09:19
автор: Артур Гичунцев

Тренер «Аталанты» – о матче с «ПСЖ»: Всегда можно подарить людям улыбку

Встреча состоится 12 августа и пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало – в 22:00 мск.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий пресс-службе УЕФА перед матчем с «ПСЖ» в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы достойно представить наш регион. Как я уже говорил, всегда можно подарить людям улыбку.

Мы показали, что команда без большого еврокубкового опыта может преуспеть в Лиге чемпионов за счет воли к победе, мотивации и самоотдаче. Думаю, людям это очень нравится. На нас лежит большая ответственность, мы не должны разочаровывать болельщиков. Речь, прежде всего, не о результатах, а о соблюдении этих ценностей.

Учитывая нашу историю, я бы предпочел разыграть путевку в полуфинал по сумме двух матчей. Мы с «ПСЖ» ранее никогда не встречались. Но прежде в этой Лиге чемпионов мы всегда проводили лучше вторую игру – и с загребским «Динамо», и с «Шахтером», и с «Манчестер Сити», – заявил тренер.

источник: UEFA (УЕФА)
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