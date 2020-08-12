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12 августа 10:56
автор: Артур Гичунцев

Дюпин – после матча с «Локо»: Не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами по одному эпизоду

Вратарь остался недоволен работой судейской бригады.

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги после поражения от «Локомотива» (0:2) в первом туре РПЛ.

«Локо» – сложный соперник для нас, но я хочу сказать спасибо команде за то, что после двух пропущенных голов не сдалась. Сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию. При счете 0:1 был эпизод, когда с моей позиции показался стопроцентный пенальти в ворота «Локо». После просмотра повторов такое же мнение, но…

Я не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами (тремя и даже пятью арбитрами), которые следили тоже за этим эпизодом, ключевым, по моему мнению, в этой игре. Но даже после этого эпизода мы вышли на второй тайм задолго до арбитров и команды соперников и хотели исправить ситуацию, но, к сожалению, не получилось. Вы все видели…

В общем, всем, кто смотрел по телевизору и на стадионе и поддерживал нас, гнал вперед, спасибо огромное. Команде тоже хочу выразить слова благодарности за то, что не бросили весла, а пошли поджимать и пытаться исправить ситуацию», – написал вратарь в своем Instagram.

Во втором туре обе команды сыграют дома. «Рубин» примет «Урал», а «Локомотив» – «Краснодар». Оба матча пройдут 15 августа.

источник: «Советский спорт»
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Дюпин – после матча с «Локо»: Не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами по одному эпизоду
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