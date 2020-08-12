ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 августа 11:51
автор: Артур Гичунцев

Тихонов – о заявлении Федуна: Не думаю, что Леонид Арнольдович мог снять «Спартак» с РПЛ

Бизнесмен был недоволен судейством в матче с «Сочи» (2:2).

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов не верит, что Леонид Федун снимет команду с российской премьер-лиги.

«Это эмоции. Не думаю, что Леонид Арнольдович мог это сделать – сняться из-за одного-двух моментов. После этого он общался с высокопоставленными людьми», – цитирует Тихонова RT.

Напомним, владелец красно-белых сделал соответствующее заявление после матча с «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ. Он считает, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота его команды

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков отговорил Федуна снимать команду.

источник: «RT на русском»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Знаменитые «спартаковцы» выступили за пожизненное отстранение арбитров матча с «Сочи»Утечка антифриза: диагностика и причиныДуглас Сантос о Суперкубке: хорошо начать сезон с матча за трофейТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" КазарцевымШироков объяснил, за что избил судью во время любительского матча
Федун оставил «Спартак» в РПЛ, но обещал снять команду в случае «судейской травли»
Также функционер анонсировал «скорые перемены» в судейском корпусе.
12.08.2020 12:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мостовой – о российских арбитрах: Падать дальше уже некуда
Экс-футболист рассказал о своем отношении к скандальным событиям в матче «Спартака» и «Сочи».
12.08.2020 12:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тихонов – о заявлении Федуна: Не думаю, что Леонид Арнольдович мог снять «Спартак» с РПЛ
Бизнесмен был недоволен судейством в матче с «Сочи» (2:2).
12.08.2020 11:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хавбек «Спартака» Ломовицкий стал игроком «Химок» (фото)
В минувшей компании он играл за тульский «Арсенал».
12.08.2020 11:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дюпин – после матча с «Локо»: Не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами по одному эпизоду
Вратарь остался недоволен работой судейской бригады.
12.08.2020 10:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ахмат» объявил о переходе Раванелли в «Атлетико Паранаэнсе»
Сделка состоялась на правах аренды.
12.08.2020 10:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дзюба обратился к Дриусси после матча с «Ротором»: Умничка, рад за тебя
Аргентинец помог нападающему забить гол и поразил ворота волгоградского клуба.
12.08.2020 10:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Динамо» ведет борьбу за полузащитника «Глазго Рейнджерс»
Москвичи хотят укрепить центральную линию.
12.08.2020 10:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ловрен – после матча с «Ротором»: Хорошо начинать сезон с победы
Хорватский футболист перебрался в РПЛ этим летом. Он был куплен у «Ливерпуля».
12.08.2020 09:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Аталанты» – о матче с «ПСЖ»: Всегда можно подарить людям улыбку
Встреча состоится 12 августа и пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало – в 22:00 мск.
12.08.2020 09:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика