Тихонов – о заявлении Федуна: Не думаю, что Леонид Арнольдович мог снять «Спартак» с РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов не верит, что Леонид Федун снимет команду с российской премьер-лиги.

«Это эмоции. Не думаю, что Леонид Арнольдович мог это сделать – сняться из-за одного-двух моментов. После этого он общался с высокопоставленными людьми», – цитирует Тихонова RT.

Напомним, владелец красно-белых сделал соответствующее заявление после матча с «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ. Он считает, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота его команды

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков отговорил Федуна снимать команду.