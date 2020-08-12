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12 августа 12:10
автор: Артур Гичунцев

Мостовой – о российских арбитрах: Падать дальше уже некуда

Экс-футболист рассказал о своем отношении к скандальным событиям в матче «Спартака» и «Сочи».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень отечественных арбитров, а также выразил надежду, что после матча «Спартак» – «Сочи» (2:2) начнется работа по судейскому корпусу.

«Печально и нелепо, что третий день после старта чемпионата России обсуждается только одна тема – судейство. К сожалению, проблемы конца прошлого сезона не только не решены (что, конечно, было бы фантастикой), но и оказались усугублены. И это не проблемы судей Казарцева и Еськова или ВАР – это проблемы всего нашего судейского корпуса и всего нашего футбола.

Собственно футбол отступил на второй план, увы. «Спартак» – не первый и наверняка не последний клуб, который пострадал и пострадает от «странных» судейских решений. Но со «Спартаком» эти «ошибки» наиболее часты и систематичны. Кроме того, это все-таки самый популярный клуб страны. В безобразии во время матча с «Сочи» есть только один положительный момент – созревший нарыв оказался вскрыт, и, может быть, наконец, дело сдвинется с мертвой точки. Падать дальше в судействе уже некуда. Казалось, 90-е, когда судьи открыто убивали команды, прошли, но нет», – написал Мостовой в соцсети.

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Публикация от Aleksandr Mostovoy (@aleksandr_mostovoy_10)

источник: «Советский спорт»
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