ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 августа 12:19
автор: Артур Гичунцев

Федун оставил «Спартак» в РПЛ, но обещал снять команду в случае «судейской травли»

Также функционер анонсировал «скорые перемены» в судейском корпусе.

Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет снимать команду с чемпионата России. Соответствующее заявление он сделал клубной пресс-службе.

При этом бизнесмен заверил, что готов сделать это в случае продолжения судейской травли.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам – всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.

Футбол – честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!

Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» – за честный футбол!» – сказал бизнесмен.

источник: ФК «Спартак»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Турнир в Праге покинули Павлюченкова, Грачёва и АлександроваРПЛ. «Динамо» победило в ЕкатеринбургеKia Stonic 2020 стал свежее и получил новые двигателиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКарпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзкоЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" Казарцевым
Четыре игрока «Шахтера» – в символической сборной Лиги Европы
Команда пробилась в полуфинал, где сыграет против «Интера».
12.08.2020 13:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гендиректор «Рубина»: Судьи должны объяснять тот или иной эпизод, а не смотреть в глаза и нести бред
В Казани остались недовольны работой судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым.
12.08.2020 13:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Футболист «Барселоны» заболел коронавирусом
Его имя не уточняется.
12.08.2020 13:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Федун оставил «Спартак» в РПЛ, но обещал снять команду в случае «судейской травли»
Также функционер анонсировал «скорые перемены» в судейском корпусе.
12.08.2020 12:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мостовой – о российских арбитрах: Падать дальше уже некуда
Экс-футболист рассказал о своем отношении к скандальным событиям в матче «Спартака» и «Сочи».
12.08.2020 12:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тихонов – о заявлении Федуна: Не думаю, что Леонид Арнольдович мог снять «Спартак» с РПЛ
Бизнесмен был недоволен судейством в матче с «Сочи» (2:2).
12.08.2020 11:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хавбек «Спартака» Ломовицкий стал игроком «Химок» (фото)
В минувшей компании он играл за тульский «Арсенал».
12.08.2020 11:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дюпин – после матча с «Локо»: Не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами по одному эпизоду
Вратарь остался недоволен работой судейской бригады.
12.08.2020 10:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ахмат» объявил о переходе Раванелли в «Атлетико Паранаэнсе»
Сделка состоялась на правах аренды.
12.08.2020 10:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дзюба обратился к Дриусси после матча с «Ротором»: Умничка, рад за тебя
Аргентинец помог нападающему забить гол и поразил ворота волгоградского клуба.
12.08.2020 10:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика